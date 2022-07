Corona in SH: Mehr als 600 Mitarbeitende beim UKSH in Quarantäne Stand: 08.07.2022 16:45 Uhr Die Infektionszahlen in Schleswig-Holstein sind weiter hoch, viele Arbeitgeber melden hohe Krankenstände - auch die Krankenhäuser. So verschärft sich die Situation am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) immer mehr.

An den beiden Standorten des Uniklinikums in Kiel und Lübeck sind mittlerweile mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Corona-Quarantäne. Deshalb wurden bereits Stationen geschlossen und nicht akute Operationen verschoben. UKSH-Chef Jens Scholz sieht seine Klinik am personellen Limit angekommen. Die momentane Situation gefährde die Versorgung zum Beispiel der Herzinfarkt- und Krebspatienten. Er fordert nun, dass die Quarantäneregeln gelockert werden. Viele UKSH-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter, die derzeit in Quarantäne sind, seien zwar positiv getestet worden, fühlten sich aber gut und könnten eigentlich arbeiten, sagte Scholz.

Scholz: "Weg mit Tests und Quarantänevorschriften"

In einem Interview mit der Tageszeitung "Welt" appelliert Scholz an die Politik, mit Corona künftig so umzugehen wie mit der Grippe. Weg mit Tests und Quarantänevorschriften - stattdessen müsse gelten: Nur wer krank ist, soll zuhause bleiben. "Wir testen uns in Deutschland zu Tode", sagte er.

Das Gesundheitsministerium in Kiel teilte mit, man stehe mit dem Bund im Austausch, um gegebenenfalls die Quarantäneregeln anzupassen. Bisher gebe es aber noch keine Entscheidung.

St. Franziskus-Hospital: Operationen werden verschoben

Auch im St. Franziskus-Hospital in Flensburg ist die Corona-Situation angespannt. Die Klinik teilte mit, dass es einen "erneuten Anstieg coronabedingter Personalausfälle" gibt. Dies und eine weiterhin steigende Anzahl von Corona-Patienten führe dazu, dass das St. Franziskus-Hospital einen großen Teil planbarer und aus medizinischer Sicht verschiebbarer Eingriffe und Behandlungen absagen muss, heißt es. Nach Klinikangaben bleibt dadurch die Patientenversorgung in allen klinischen Bereichen eingeschränkt. Das heißt, es kommt erneut zu Verzögerungen und Einschränkungen im Bereich der planbaren Behandlungen.

