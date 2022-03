Maskenpflicht in Geschäften entfällt ab Sonntag Stand: 29.03.2022 15:30 Uhr Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes laufen viele Corona-Schutzmaßnahmen zum 3. April aus. Die Landesregierung in Schleswig-Holstein hat nun eine angepasste Corona-Bekämpfungsverordnung für die Zeit danach vorgelegt.

Die Maskenpflicht wird am Sonntag in weiten Teilen Schleswig-Holsteins fallen. Das haben Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) heute Nachmittag auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Masken müssen nur noch in Einrichtungen für besonders vulnerable Personengruppen getragen werden, wie beispielsweise in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Besucher müssen hier eine FFP2-Maske tragen. Auch im öffentlichen Nahverkehr gilt weiterhin eine Maskenpflicht. Im Einzelhandel entfällt sie zum Sonntag, in den Schulen zu den Osterferien.

Lage in den Krankenhäusern teilweise angespannt

"Der Blick in unsere Krankenhäuser in Schleswig-Holstein zeigt, die Lage auf den Intensivstationen ist weiterhin unter Kontrolle", sagte Günther. "Ich will allerdings auch sagen, dass die Lage in den Krankenhäusern insgesamt schon angespannt ist." Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befänden sich in Isolation, was zu einer personellen Herausforderungen an einigen Kliniken führe. Noch ist die Lage allerdings beherrschbar, so Günther. Die Landesregierung empfiehlt aber, weiterhin in Innenräumen mit vermehrtem Personenaufkommen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Testpflicht in Kitas, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen bleibt

An der Testpflicht hält das Kabinett in einigen Bereichen auch über den 2. April hinaus fest. Sie gilt beispielsweise für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Eltern in Kitas und in der Kindertagespflege. Das Land will weiterhin kostenlos Antigen-Selbsttests zur Verfügung stellen.

Ebenso bleibt die Testpflicht in Einrichtungen der Pflege und Eingliederungshilfe bestehen. Krankenhäuser müssen ein dem Infektionsgeschehen angemessenes Testkonzept als Teil des Hygieneplanes vorlegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.03.2022 | 16:00 Uhr

