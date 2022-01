Corona: Schleswig-Holstein diskutiert dänischen Weg Stand: 27.01.2022 17:24 Uhr Dänemark beendet seine Coronabeschränkungen am kommenden Dienstag, ein nachvollziehbarer Schritt für Ministerpräsident Günther (CDU) und Lars Harms vom SSW. Ein dänischer Chefredakteur sieht Unterschiede zwischen den Nachbarländern.

Rekord-Inzidenzen und das Ende fast aller Corona-Beschränkungen, das passt in den Augen vieler Schleswig-Holsteiner nicht so richtig zusammen, bei anderen macht diese Aussicht der Dänen neidisch. Den Schritt in Richtung mehr Freiheit vollzieht unser Nachbar Dänemark am 1. Februar. Maskenpflicht, Abstandsregeln und Corona-Pass fallen dann weg, trotz einer Inzidenz von mehr als 5.100 (Stand 27.1.).

Günther erwartet bald Lockerungen in Deutschland

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kann das verstehen: "Die sind bei Omikron noch ein bisschen vor der Zeit, haben auch eine höhere Impfquote als wir sie in Deutschland haben. Von daher kann der dänische Weg noch ein Stück mutiger sein", sagte Günther, der in Schleswig-Holstein eine vergleichbare Situation sieht.

Denn hier sei die Impfquote ähnlich hoch und auch die Entwicklung in den Krankenhäusern sei vergleichbar. Sein Schluss: "Ich glaube, auch in Deutschland ist da sehr, sehr bald auch Bewegung drin", so der Ministerpräsident. Dass Öffnungsperspektiven erarbeitet werden müssen, habe er bereits mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verabredet. Günther gehe aber eher von einem gestuften Verfahren aus.

Weitere Informationen Dänemark hebt Corona-Beschränkungen trotz vieler Infektionen auf Bei über 4.700 liegt die Corona-Inzidenz in Dänemark. Trotzdem kündigte die Regierung nun weitere Lockerungen an. mehr

SSW: Dänen sind konsequent

Der Fraktionsvorsitzende des SSW, Lars Harms, findet den Schritt konsequent, denn Dänemark sei besser aufgestellt. "Wesentlich mehr Menschen sind dort geimpft. Deswegen ist es natürlich viel leichter, dort auch Öffnungsschritte zu machen", so Harms, der mit seiner Partei die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein im Landtag vertritt.

Vorsprung durch Digitalisierung

Laut Harms ist Dänemarks Vorsprung bei der Digitalisierung ein weiterer Baustein für Lockerungen, die Regierung in Kopenhagen hätte immer die wichtigen Daten. "Wir wissen noch nicht einmal, wie viele Leute wirklich mit Corona im Krankenhaus liegen und dort aufgrund von Corona auch behandelt werden. Wir wissen nicht, wie viele Leute sich wirklich angesteckt haben", so Harms. Viele Gesundheitsämter müssten oft nachmelden.

Dänischer Chefredakteur: Dänen haben Grundvertrauen in die Politik

Der Chefredakteur der deutschsprachigen Online-Zeitung "Der Nordschleswiger", Gwyn Nissen, hat bei seinen Landsleuten keine Verunsicherung aufgrund des spontanen Kurswechsels festgestellt. Die Dänen hätten ein grundlegendes Vertrauen in die Entscheidungen der Regierung, der Experten und der Behörden. In Dänemark seien zwar die Inzidenzen hoch, die Belegung des Intensivstationen sei aber rückläufig, sagte Nissen NDR Schleswig-Holstein. "Es ist die dänische Lässigkeit auf der einen Seite und die deutsche Angst auf der anderen."

Weitere Informationen Omikron-Untervariante BA.2 breitet sich aus - viele Fragen offen In vielen Ländern ist der Omikron-Subtyp BA.2 schon weit verbreitet, beispielsweise in Dänemark. Erste Fälle gibt es auch im Norden. mehr

"Freude, die Maske fallen lassen zu können"

Bei der dänischen Bevölkerung überwiegt Nissen zufolge die Freude, "die Maske jetzt fallen lassen zu können". In dem Wissen, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei. "Und dann wird es vielleicht Rückschläge geben. Ich glaube, wir gehen alle davon aus, dass wir in irgendeinem Umfang vielleicht Corona erwischen", sagte Nissen, der erneute Maßnahmen bei einer Mutation oder anderen Szenarien nicht ausschließt. "Hin und her" gehöre momentan einfach dazu.

Homeoffice wird fortgesetzt

In seiner Redaktion würden einige Mitarbeiter weiterhin im Homeoffice arbeiten, obwohl das ab Februar nicht mehr nötig sein wird. "Ich habe kein Problem, wenn 15 zu Hause arbeiten, ich habe ein Problem, wenn 15 zu Hause krank sind." Und so vorsichtig seien auch weitere, ihm bekannte Unternehmen in Nordschleswig, "die dafür sorgen wollen, dass die Produktion noch läuft", so Nissen.

Weitere Informationen Corona: Einreise nach Dänemark - das müssen Sie wissen Trotz vieler neuer Infektionen werden in Dänemark die Corona-Beschränkungen gelockert. Die wichtigsten Regeln haben wir für Sie zusammengefasst. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.01.2022 | 17:00 Uhr