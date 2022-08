Corona-Notkredit: Land braucht weniger Geld als gedacht Stand: 17.08.2022 13:31 Uhr Schleswig-Holstein will den vom Landtag beschlossenen Corona-Notkredit in Höhe von 5,5 Milliarden Euro um 2,1 Milliarden reduzieren. Grund sind die unerwartet hohen Steuereinnahmen des Landes.

Fehlende Steuereinnahmen als Folge der Corona-Pandemie sind, anders als befürchtet, laut Steuerschätzung doch nicht zu erwarten. Das sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Vormittag. Der Corona-Notkredit müsse also angepasst werden, schließlich sei er zweckgebunden und müsse mit einer Notlage begründet sein. So sieht es die Landesverfassung vor. 5,5 Milliarden Euro hatte der Landtag im Zuge der Pandemie als Notkredit bewilligt, ein Teil davon war im Frühjahr angesichts des Krieges in der Ukraine mit Zustimmung des Landtages umgewidmet worden.

AUDIO: Corona-Notkredit kann reduziert werden (1 Min) Corona-Notkredit kann reduziert werden (1 Min)

Nimmt Land neuen Notkredit auf?

Monika Heinold betonte, dass der Corona-Notkredit dazu beigetragen habe, das Land gut durch die Krise zu bringen. Die unerwartet hohen Steuereinnahmen begründete Heinold damit, dass die coronabedingte Kurzarbeit für viele Menschen geendet habe, außerdem gebe es durch die aktuelle Inflation Mehreinnahmen bei der Umsatzsteuer. Ob das Land mittelfristig erneut einen Notkredit aufnehmen muss, um Folgen des Krieges in der Ukraine abzufedern, sei noch nicht absehbar. Der Landtag soll bereits in der nächsten Sitzung Ende August die Absenkung des Notkredites beschließen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.08.2022 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Schleswig-Holstein Haushaltspolitik