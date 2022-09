Bus-Streik auch bei Autokraft: Landesweit fallen Fahrten aus Stand: 02.09.2022 10:01 Uhr Heute legen die Beschäftigten des privaten Busgewerbes für zwei Tage ihre Arbeit nieder. Hintergrund ist ein Tarifkonflikt mit dem Omnibusverband Nord. Betroffen ist unter anderem Autokraft.

Die Gewerkschaft ver.di hat zu einem zweitägigen landesweiten Warnstreik im privaten Busgewerbe aufgerufen. Laut einem Sprecher fallen deshalb heute und morgen vor allem Busverbindungen auf dem Land aus - was sich vor allem im Schülerverkehr auswirkt. Betroffen sind nach Angaben eines Sprechers etwa 2.000 Beschäftigte, unter anderem bei der Autokraft. Sie hat auf ihrer Website veröffentlicht, welche Fahrten trotz des Streiks stattfinden. Wie viele andere Unternehmen vom Warnstreik beeinträchtigt sind, ist nach Angaben des Omnibusverbands Nord aber unklar. Das hänge davon ab, wie stark die Mitarbeiter in den privaten Busunternehmen organisiert sind.

Eltern müssen Kinder in vielen Landesteilen fahren

Viele Eltern mussten heute früh ihre Kinder zur Schule fahren. Stark betroffen sind landesweit die Linien, die jetzt unter dem Dach der DB Regio Bus Nord GmbH arbeiten. Für jeden einzelnen Kreis finden sich auf der Internetseite umfangreiche Streikfahrpläne. Für Nordfriesland-Mitte teilt zudem Rohde-Bus mit, dass Schülerverkehre und Rufbus ausfallen. Auch bei HusumBus läuft wenig. In Flensburg sind vor allem die Linien in der Südstadt betroffen. Einschränkungen meldet auch der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) für die Kreise Pinneberg, Segeberg und Stormarn, die Verkehrsgemeinschaft Schleswig-Flensburg (VSF) und der Rendsburger Stadtverkehr, teilt der Nahverkehrsverbund Nah.SH mit. Nicht betroffen seien dagegen die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG), die Stadtwerke in Neumünster (SWN) und der Stadtverkehr Lübeck.

Ver.di fordert bis zu 3,90 Euro mehr pro Stunde

Hintergrund des Streiks ist der Tarifkonflikt mit dem Omnibusverband Nord - ein Zusammenschluss von mehr als 100 Busunternehmen. Die Gewerkschaft ver.di fordert für die Beschäftigten unter anderem, dass der Stundenlohn der Fahrer um 1,95 Euro erhöht wird, Werkstattmitarbeiter sollen 3,90 Euro pro Stunde mehr bekommen.

Der Omnibusverband lehnt das ab. Die Arbeitgeberseite hatte unter anderem eine Lohnerhöhung von 8,5 Prozent in diesem Jahr sowie einen Inflationszuschuss von 300 Euro angeboten.

Arbeitgeberseite kritisiert Streik

Ver.di bezeichnete das Angebot in einer Mitteilung als "völlig unzureichend" und sprach von einer "Provokation". Der Omnibusverband weist die Vorwürfe zurück und kritisiert seinerseits das Verhalten der Gewerkschaft. "Wir hätten uns gewünscht, dass sich ver.di auch inhaltlich mit dem bereits nachgebesserten Angebot auseinandersetzt und die dahinterstehende Wertschätzung erkennt", sagte Verhandlungsführer Klaus Schmidt laut einer Mitteilung des Verbandes.

