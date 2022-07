B203: Brücke über A7 bei Büdelsdorf für Bauarbeiten gesperrt Stand: 11.07.2022 12:53 Uhr Bis voraussichtlich Ende November wird die Brücke der B203 über die A7 bei Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) saniert. Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger müssen sich auf Sperrungen einstellen.

Die Sommerferien sind beliebt, um nötige Straßen- und Brückensanierungen anzugehen. Das betrifft aktuell die B203 bei Büdelsdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde, von heute an wird die Brücke der B203 über die A7 saniert. Für die Einrichtung der Baustelle wird sie nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) am Donnerstag in Richtung Rendsburg von 10 bis 13 Uhr erneut gesperrt - ein erstes Mal geschah das bereits am Montag.

AUDIO: Sanierung Brücke B203 bei Büdelsdorf (1 Min) Sanierung Brücke B203 bei Büdelsdorf (1 Min)

A7 Richtung Süden zwei Mal in der Nacht gesperrt

Für Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger gibt es eine Umleitung. Während der Bauarbeiten ist dann ein Fahrstreifen pro Richtung frei. Auf der A7 unterhalb der Brücke werden einzelne Spuren in Richtung Süden von Mittwoch auf Donnerstag und von Donnerstag auf Freitag jeweils von 19 bis 5 Uhr gesperrt, in Richtung Norden ist die Sperrung einzelner Fahrtstreifen vom 18. bis 21. Juli geplant.

