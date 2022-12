Autos dürfen ab heute wieder über die Holtenauer Hochbrücke in Kiel Stand: 07.12.2022 00:00 Uhr Ab heute früh dürfen wieder Autos über die Holtenauer Hochbrücke fahren - zumindest über eine Spur pro Richtung auf der westlichen Prinz-Heinrich-Brücke. Die östliche Olympia-Brücke war bei der Kollision stärker beschädigt worden.

Nach dem Unfall eines Frachters an der Holtenauer Hochbrücke soll dort ab 6 Uhr der Verkehr wieder rollen. Erst einmal dürfen aber nur Autos und Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen die Brücke befahren. Die Polizei wird das kontrollieren.

Mit Blick auf die Polizeikontrollen hat Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) darum gebeten, dass Autofahrer mit größeren Pkw ihren Fahrzeugschein direkt parat haben. So sollen die Gewichtskontrollen schnell vonstatten gehen und keine Staus verursachen. "Bitte diskutieren Sie nicht mit den Beamten, wenn ihr Wagen im Gewichts-Grenzbereich liegen sollte", appellierte Madsen.

Einige Zufahrten bleiben gesperrt

Die Brücke wird nicht wie gewohnt von allen Seiten befahren werden können. Das hat der Direktor des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV), Torsten Conrad, am Dienstag mitgeteilt. Sowohl die Brückenzufahrt über die Prinz-Heinrich-Straße in der Wik als auch direkt aus Holtenau bleiben gesperrt. Aus Richtung Süden kommend ist die B503 Richtung Norden ab dem Holsteinknoten passierbar, ebenso wie die B503 aus Richtung Norden ab der Anschlussstelle Altenholz/Flughafen (Bolckestraße). Conrad rät: "Autofahrerinnen und Autofahrer aus Holtenau fahren bitte zur Anschlussstelle Altenholz/Kiel-Flughafen und von dort auf die B503 Richtung Kiel-Mitte."

Auf der Holtenauer Hochbrücke dürfen Autofahrer maximal 50 Kilometer pro Stunde fahren - in den Zufahrten höchstens 30 Kilometer pro Stunde. Und die Brücke darf nur in der Zeit von 6 bis 21 Uhr befahren werden. Es gilt also ein Nachtfahrverbot. In der autofreien Zeit sollen beispielsweise weitere Bauarbeiten vorbereitet werden.

"MS Schwentine" unterstützt "Adler 1"

Für Menschen, die die Fähre "Adler 1" über den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) nutzen, gibt es bereits seit Dienstag eine Entlastung: Da die Schlange und damit die Wartezeit zuletzt sehr lang war, unterstützt die "MS Schwentine" die kleine Kanalfähre zwischen 6.30 Uhr und 9.30 Uhr sowie zwischen 15 und 19 Uhr. Die "Adler 1" selbst fährt mit einem Sonderfahrplan im 24-Stunden-Takt zwischen Kiel-Wik und Kiel-Holtenau.

Holtenauer Brücke: Pkw bedingt ja, Busse und Lkw noch nicht

Wer zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist, kann bereits seit vergangenem Donnerstag beide Brücken nutzen. Für Schwerlast, also Busse und Lkw, bleibt weiterhin erstmal nur der Weg über die Umgehungsstraßen.

Frachter mit Kran rammt Brücken

Am frühen Mittwochmorgen in der vergangenen Woche war ein Schiff mit einem Kran an Bord mit den beiden Teilen der Holtenauer Hochbrücken kollidiert. Prüfer des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) stellten an den Querträgern der Brücken Verformungen und viele Risse an Schweißnähten fest. Die 518 Meter langen und 42 Meter hohen Brücken mussten daraufhin für den Verkehr gesperrt werden. Wie es zu der Havarie kommen konnte, wird derzeit untersucht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Straßenverkehr