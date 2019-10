Stand: 14.10.2019 15:35 Uhr

Ab 2022 sollen Akku-Elektrozüge durchs Land rollen

Der Bahnverkehr in Schleswig-Holstein soll grüner werden: Auf den bisher nicht elektrifizierten Bahnstrecken fahren bald Elektrozüge mit Akkus. Die meisten Regionalzüge im Land fahren noch mit Dieselantrieb. Am Montag haben Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) und Jure Mikolčić, Deutschland-Chef des internationalen Bahnherstellers Stadtler, den Liefervertrag für die 55 neuen Triebwagen unterzeichnet. "Mich freut besonders, dass diese Lösung auch so wirtschaftlich ist", sagte Buchholz der Deutschen Presse-Agentur.

Nachholbedarf bei der Elektrifizierung

29 Prozent - so groß ist der Anteil an elektrifizierten Bahnstrecken in Schleswig-Holstein und damit der geringste aller deutschen Bundesländer. Mithilfe der Elektrozüge gelinge ein Stück der nötigen Elektrifizierung des Bahnverkehrs, ohne in teure Oberleitungen investieren zu müssen, fasste Buchholz zusammen. Die neuen Triebwagen seien nicht nur emissionsfrei, sondern über den Investitionszeitraum gerechnet fahre das Land damit sogar etwas günstiger als mit Dieseltriebwagen. Kosten für die Anschaffung und Wartung der 55 E-Züge: 600 Millionen Euro über 30 Jahre.

Buchholz: "Sind emissionsarm und leise unterwegs" Schleswig-Holstein Magazin - 14.10.2019 19:30 Uhr Schleswig-Holstein hat 55 Elektrozüge beim internationalen Bahnhersteller Stadler bestellt. Verkehrsminister Bernd Buchholz unterzeichnete am Montag in Kiel den Liefervertrag.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Buchholz erhofft sich mehr Wettbewerb

Das Land kauft die Züge, übergibt sie dann an ein Unternehmen, das wiederum die Züge an einen Betreiber vermietet. Die Ausschreibung dafür läuft bereits. "Wenn das Land das Zugmaterial stellt, dann können sich mehrere Verkehrsunternehmer als Aspiranten darauf bewerben. Das schafft Wettbewerb und das schafft auch schlicht und ergreifend ein bisschen Konkurrenz für die Deutsche Bahn", betonte Buchholz.

Schleswig-Holstein bekommt Elektrozüge NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 14.10.2019 12:00 Uhr Autor/in: Kevin Bieler Ab 2022 sollen Bahnpendler mit akkubetriebenen Zügen auf Strecken fahren, auf denen jetzt noch Dieselzüge unterwegs sind. Die Verträge dafür wurden jetzt unterschrieben.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ab 2022 sollen die ersten Züge rollen

Die Elektrobahnen vom Typ "Flirt Akku" haben 124 Sitzplätze. Sie sind leiser, barrierefrei, klimatisiert und mit WLAN ausgestattet. Ihre Höchstgeschwindigkeit beträgt 160 Kilometer pro Stunde. Die Akkus sind auf dem Dach montiert. Ihre Reichweite soll bis zu 150 Kilometer betragen. Sie werden an den Oberleitungen vor allem in den Bahnhöfen Kiel, Neumünster, Flensburg, Lübeck, Lüneburg sowie auf der Strecke Osterrönfeld-Jübek aufgeladen. Für die Instandhaltung der Wagen soll Stadler verantwortlich sein. Dafür sind in Rendsburg und Neumünster Werkstätten geplant. "Gerade nach den Erfahrungen auf der Marschbahn, aber auch in anderen Netzen, war es uns wichtig, den Hersteller mit in die Alltagsverantwortung zu nehmen", sagte Buchholz. Die ersten Züge sollen im Dezember 2022 über die Schienen rollen.

Weitere Informationen SH bekommt Akku-Elektrozüge In Schleswig-Holstein sollen ab 2022 Elektrozüge mit Akku fahren. Das hat der Wirtschaftsausschuss des Landtags beschlossen. Die Züge sollen barrierefrei und klimatisiert sein sowie WLAN haben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.10.2019 | 12:00 Uhr