A7 bei Neumünster: Autotransporter und Elektroautos in Flammen

Stand: 26.06.2022 11:07 Uhr

Der Brand eines Autotransporters auf der A7 hat am Samstagabend für eine Vollsperrung der Autobahn gesorgt. Nach Feuerwehrangaben ging zwischen den Anschlussstellen Neumünster Nord und Mitte in Richtung Norden zuerst ein Reifen des Anhängers in Flammen auf.