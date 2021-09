3G an Hochschulen: Auch Sicherheitsdienste sollen kontrollieren Stand: 08.09.2021 17:36 Uhr Nach drei Semestern mit ausschließlich digitalen Vorlesungen bereiten sich die Hochschulen in Schleswig-Holstein nun wieder auf Präsenzveranstaltungen in den Hörsälen vor.

Grundlage für die geplanten Präsenzveranstaltungen ist die von der Landesregierung beschlossene Corona-Ampel-Regelung, die ab dem 20. September gelten soll. Sie ermöglicht es den Fachhochschulen und Universitäten im anstehenden Wintersemester, die 3G-Regel anzuwenden, also nur Studenten in Präsenz zu akzeptieren, die getestet, genesen oder geimpft sind.

Private Sicherheitsdienste und digitale Lösungen

Gelten soll die 3G-Regel zum Beispiel in der Europa-Universität in Flensburg. Dort soll ein Sicherheitsdienst die Studenten kontrollieren. Rund 10.000 Studenten gibt es insgesamt an der Uni. Auch die Universität Lübeck will kontrollieren, ob die Studenten, die an Vorlesungen vor Ort teilnehmen, geimpft, getestet oder genesen sind. In den Hörsälen soll zusätzlich eine Maskenpflicht gelten, wenn es dort zu voll wird.

An der Fachhochschule Kiel ist laut Wissenschaftsministerium eine digitale Lösung geplant. Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) arbeitet noch an einem Konzept.

Studenten müssten Tests - Stand jetzt - selbst zahlen

Das Angebot des Bundes für kostenlose Schnelltests endet Mitte Oktober. Studenten, die nicht geimpft oder genesen sind, müssten ihren Corona-Test nach aktueller Lage demnach selbst zahlen. Sie müssten dann täglich einen Antigen-Schnelltest oder alle zwei Tage einen PCR-Test machen. Die Kosten für einen PCR-Test betragen bei vielen Anbietern knapp unter 100 Euro.

Der Allgemeine Studierendenausschuss (ASta) Flensburg fordert, dass das Land die Kosten für die Tests übernimmt, so wie es zurzeit an den Schulen der Fall ist. Aus dem Wissenschaftsministerium Schleswig-Holstein heißt es jedoch, dass aktuell für die Hochschulen keine finanzielle Unterstützung geplant ist.

