Überlastete Justiz: Von der Decken erklärt U-Haft-Entlassungen

Stand: 17.08.2022 20:38 Uhr

Sitzt ein Verdächtigter mehr als ein halbes Jahr in Untersuchungshaft, ohne dass das Verfahren beginnt, darf er gehen. Warum das 2021 in SH gleich elf Mal passierte, hat Justizministerin Kerstin von der Decken am Mittwoch dem Innen- und Rechtsausschuss erklärt.