Unbekannte legen Zaunteil auf Gleise: Polizei ermittelt

Am Sonntagabend haben Unbekannte am Bahnhof Hasbergen ein Zaunteil auf die Gleise der Bahnstrecke Münster - Osnabrück gelegt. Ein Güterzug kollidierte mit dem Gegenstand und schleifte ihn rund zehn Meter mit. Wegen des Unfalls musste die Strecke für rund eine halbe Stunde gesperrt werden. Dadurch verspäteten sich insgesamt 16 Züge. Die Tatverdächtigen sollen das Zaunteil aus der Umzäunung einer nahe gelegenen Firma gestohlen haben.

Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen können sich an die Dienststelle in Osnabrück mit der Telefonnummer (0541) 33 12 80 wenden. Die Bundespolizei warnte nochmals vor den Gefahren auf und an Bahnanlagen. Der Aufenthalt im Gleisbereich sei verboten und lebensgefährlich. Werden dort Gegenstände abgelegt, könnten diese beim Überfahren weggeschleudert und zu regelrechten Geschossen werden.

