FMO streicht Verbindungen nach Frankfurt am Main

Die Lufthansa verlagert ihren Zubringerverkehr ab dem Flughafen Münster-Osnabrück von Frankfurt nach München. Mit Beginn des Winterflugplans Ende Oktober werden größere Maschinen mit mehr Sitzplätzen und höherem Komfort nach Bayern fliegen. Wie es in einer Mitteilung des Flughafens heißt, wird die Strecke nach Frankfurt am Main dagegen gar nicht mehr bedient. Bisher dienten beide Zwischenziele als Umstiegsmöglichkeit, um von dort aus Ziele weltweit zu erreichen. Gründe für die Entscheidung sind laut Lufthansa die deutlich höhere Nachfrage der Verbindung nach München und weniger Flugzeuge am Standort Frankfurt. Außerdem würden bei kurzen Flugverbindungen innerhalb Deutschlands immer öfter Züge genutzt.

