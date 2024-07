Stand: 26.07.2024 09:11 Uhr Blockade durch Aktivisten: Stundenlanges Warten auch am FMO

Nach der Blockade des Flughafens Frankfurt/Main durch Klima-Aktivisten haben am Donnerstag auch zahlreiche Reisende am Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) zum Teil stundenlang auf ihre Abflüge warten müssen. Mitglieder der "Letzten Generation" hatten am Donnerstagmorgen den Frankfurter Flughafen mehr als zwei Stunden lahmgelegt. Sieben Aktivisten klebten sich laut Bundespolizei an Start- und Landebahnen fest. In der Nacht zu Freitag gab es am FMO zudem erhebliche Verspätungen der Flüge von und nach Antalya. Dies habe aber nichts mit den Blockaden in Frankfurt zu tun, sagte Flughafen-Sprecher Andres Heinemann auf Anfrage von WDR und NDR. Wegen der Urlaubszeit gebe es am Flughafen Antalya eine generelle Überlastung. Am FMO seien davon 900 Reisende betroffen gewesen. Die ersten Maschinen nach Mallorca, München und Frankfurt sind laut Flugplan am Freitagmorgen wieder planmäßig gestartet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.07.2024 | 06:30 Uhr