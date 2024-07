Stand: 26.07.2024 09:56 Uhr Polizei Osnabrück warnt: Mehr Unfälle ohne Anschnallgurt

Die Polizei Osnabrück fordert Verkehrsteilnehmende dazu auf, sich unbedingt anzuschnallen. In Stadt und Landkreis Osnabrück habe es in den vergangenen Wochen zahlreiche auch schwere Unfälle gegeben, bei denen die Insassen nicht angeschnallt gewesen waren, heißt es. Die meisten Betroffenen waren mit älteren Autos unterwegs, die kein Warnsignal geben, wenn jemand nicht angeschnallt ist. Im März hatte die Polizei in der Region mehr als 400 Autos kontrolliert: Etwa 200 Insassen waren demnach nicht angeschnallt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.07.2024 | 09:30 Uhr