Stand: 26.07.2024 06:29 Uhr Nach Markierungsarbeiten: A1 bei Holdorf ist wieder frei

Die Sperrung der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage (Landkreis Vechta) und Holdorf (Landkreis Vechta) in Fahrtrichtung Osnabrück ist seit dem frühen Freitagmorgen wieder aufgehoben. Dort hatte sich im Bereich der Baustelle wegen der dauerhaft schlechten Witterungsverhältnisse an einigen Stellen die gelbe Fahrbahnmarkierung gelöst, hatte es geheißen. Diese wurde nun erneuert, so der Autobahnbetreiber. Ursprünglich war die Sperrung bereits für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geplant. Wegen der Witterungsbedingungen wurden die Arbeiten allerdings verschoben.

