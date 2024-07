Stand: 25.07.2024 15:12 Uhr Tödlicher Unfall in Geeste: 63-Jähriger prallt gegen Baum

Ein 63-Jähriger Autofahrer ist am Donnerstagmorgen in Geeste (Landkreis Emsland) bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Laut der Polizei war der Mann aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Auto rechts von der Straße abgekommen und daraufhin mit einem Baum kollidiert. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen.

