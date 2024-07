Stand: 25.07.2024 16:54 Uhr Nervöses Pferd legt Verkehr auf der A1 lahm

Ein unruhiges Pferd hat am Donnerstagmorgen für eine kurzzeitige Sperrung der A1 bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) gesorgt. Wie die Polizei dem NDR Niedersachsen bestätigte, war einem Zeugen aufgefallen, dass es in einem auf der A1 fahrenden Pferdeanhänger mit zwei Pferden sehr unruhig zuging. Das Zuggespann hielt daraufhin in einer Nothaltebucht. Dort brach eines der Tiere aus dem Anhänger aus, wobei es sich leicht verletzte. Inzwischen war die Polizei alarmiert, die A1 wurde zur Absicherung zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden in Richtung Norden vorübergehend gesperrt. Das Pferdegespann nahm demnach die nächste Abfahrt, während das verletzte Tier auf einem neben der Autobahn gelegenen Feld von einem hinzugerufenen Tierarzt behandelt und anschließend wieder zum Anhänger gebracht wurde.

