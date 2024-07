Stand: 26.07.2024 14:36 Uhr Auto wird bei Unfall in zwei Teile gerissen - Fahrer stirbt

Ein 54-Jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen bei einem Unfall in Rehden (Landkreis Diepholz) ums Leben gekommen. Laut Polizei beobachtete ein Zeuge, wie der Mann mit seinem Auto auf der regennassen Straße mit hoher Geschwindigkeit durch eine Kurve fuhr. Anschließend habe der Autofahrer die Kontrolle über den Wagen verloren. Er kam den Angaben zufolge rechts von der Straße ab, streifte mit dem Auto einen Baum und prallte dann gegen einen zweiten Baum. Dabei wurde der Wagen in zwei Teile gerissen und der Mann aus dem Auto geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle.

