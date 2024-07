Stand: 25.07.2024 10:36 Uhr Plötzlich Millionär: Mann aus Kreis Diepholz knackt Lotto-Jackpot

Ein Mann aus dem Landkreis Diepholz hat am Mittwoch den Lotto-Jackpot geknackt. Wie Lotto Niedersachsen am Donnerstag mitteilte, hat der Gewinner als bundesweit einziger Tipper mit seinen sechs Gewinnzahlen und der Superzahl richtig gelegen. Seinen Tippschein hatte er in einer Annahmestelle im Landkreis Diepholz abgegeben. Damit gehören ihm nun fast 5,8 Millionen Euro. Es ist bereits der zweite Millionengewinn in dem Landkreis in diesem Jahr.

