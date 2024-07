Stand: 26.07.2024 13:02 Uhr Autozulieferer ZF will bis zu 14.000 Stellen abbauen

Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen hat angekündigt, in den kommenden vier Jahren in Deutschland bis zu 14.000 Arbeitsplätze abzubauen. Nach Angaben des Unternehmens sollen Standorte zusammengelegt oder gebündelt werden. Die Jobs sollten sozialverträglich abgebaut werden, hieß es am Freitag. In Niedersachsen hat ZF Friedrichshafen Standorte in Wietze, Hannover, Wagenfeld, Lemförde, Langenhagen, Diepholz, Damme und Gronau. Man sei geschockt von der Nachricht, sagte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Nienburg-Stadthagen, Friedrich Hartmann. Was der Stellenabbau konkret für die niedersächsischen Standorte bedeute, sei noch völlig unklar. Man würde aber um jeden Arbeitsplatz kämpfen, heißt es von der Gewerkschaft.

