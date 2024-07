Stand: 25.07.2024 08:13 Uhr 88-jähriger Rollerfahrer übersieht Auto und stirbt bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Uelsen in der Grafschaft Bentheim ist am Mittwochnachmittag ein 88-jähriger Rollerfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei wollte der Mann eine Kreisstraße überqueren und übersah dabei ein Auto. Dieses erfasste ihn und verletzte ihn schwer. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die 60-jährige Fahrerin des Autos blieb unverletzt.

