Stand: 26.07.2024 08:40 Uhr Unfall in Bad Essen? Mann tot unter Traktor gefunden

Spaziergänger haben am Donnerstagabend einen toten Mann in einem Waldstück bei Bad Essen (Landkreis Osnabrück) gefunden. Der 60-Jährige lag nach Polizeiangaben unter einem umgestürzten Traktor. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus Bad Essen offenbar mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen, weil er der Böschung zu nahe kam. Der Traktor stürzte demnach in einen Graben und begrub den 60-Jährigen unter sich. Wie lange der Mann unter dem Traktor gelegen hatte, war zunächst unklar. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus.

