Stand: 28.06.2021 15:42 Uhr Überfall auf Juwelier in Sögel: Verdächtiger in U-Haft

Nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Sögel im Emsland ermittelt die Polizei gegen einen 35-Jährigen. Der Mann soll am 19. März 2019 den Ladeninhaber mit einem Schlachtermesser bedroht haben. Nachdem er sein Opfer mit Kabelbindern und Klebeband gefesselt habe, sei er mit Geld sowie Goldschmuck im Wert von etwa 2.800 Euro sowie dem Auto des Inhabers geflohen. Die Ermittler kamen dem 35-Jährigen laut Mitteilung vom Montag auf die Spur, weil er im August 2019 in Kirchberg an der Murr in Baden-Württemberg nach einem ähnlichen Muster vorgegangen sein soll. Der 35-Jährige wurde an seinem Wohnort in Bad Zwischenahn im Landkreis Ammerland festgenommen und sitzt nun in U-Haft.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.06.2021 | 06:30 Uhr