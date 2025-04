Stand: 30.04.2025 15:43 Uhr Unter Autositzen: Zoll Osnabrück findet 25 Kilogramm Haschisch

Zöllner haben bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe von Osnabrück mehr als 25 Kilogramm Haschisch gefunden. An der holländischen Grenzen hätten sie am Donnerstagabend den fließenden Verkehr beobachtet. Dabei sei ein Auto aufgefallen, teilte der Osnabrücker Zoll mit. Das Fahrzeug wurde angehalten und durchsucht. Die Beamten fanden den Angaben zufolge 25 Haschisch-Pakete mit einem geschätzten Marktwert von rund 235.000 Euro unter dem Fahrer- und dem Beifahrersitz. Die Rauschmittel wurden beschlagnahmt, gegen den Fahrer erging laut Zoll ein Haftbefehl.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min