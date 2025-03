Rheinmetall-Chef: VW-Werk in Osnabrück gut für Rüstung geeignet Stand: 13.03.2025 16:39 Uhr Rheinmetall-Chef Armin Papperger hat das VW-Werk in Osnabrück als "gut geeignet" für die Produktion von Rüstungsgütern bezeichnet. Zuvor hatte sich VW-Chef Oliver Blume offen für eine Umwidmung des Werkes gezeigt.

von Johannes Koch

Das VW-Werk in Osnabrück steht auf der Streichliste von Volkswagen. Nun gibt es eine neue Perspektive für den Standort: als Rüstungsfabrik. Rheinmetall-Chef Armin Papperger äußerte sich am Mittwoch auf Nachfrage bei der Bilanz-Pressekonferenz seines Konzerns zu den Gerüchten. Konkrete Konzepte gebe es nicht, so Papperger, aber das VW-Werk in Osnabrück sei gut geeignet, um dort zum Beispiel militärische Fahrzeuge herzustellen. Für die Munitionsherstellung sei das Werk aber ungeeignet.

Voraussetzung: Große Aufträge

Man sei immer mit Volkswagen im Gespräch - auch weil Rheinmetall und VW beim Bau von Lkw kooperieren. Laut Pappbeger sind mit einer Umnutzung des Werks allerdings hohe Umbaukosten verbunden. Solche Investitionen würde man nur tätigen, wenn man auch sichere Aufträge durch den Bund habe. Der Rheinmetall-Chef sprach in diesem Zusammenhang von Rahmenverträgen über zehn Jahre, die die Abnahme von einer bestimmten Fahrzeugzahl garantierten.

Produziert VW bald Militärfahrzeuge?

"Wir sind grundsätzlich für solche Themen auch offen", sagte VW-Chef Oliver Blume Anfang der Woche im Interview mit NDR und ZDF. Mit Blick auf die Volkswagen-Werke in Osnabrück und Dresden kündigte er an, man schaue sehr genau welche Notwendigkeiten es auch in der Rüstungsindustrie gebe. Als Beispiel führte Blume Militärfahrzeuge an.

Rheinmetall verzeichnet Rekordumsatz

Am Mittwoch hat der Rheinmetall seinen Geschäftsbericht veröffentlicht. Der Konzernumsatz stieg 2024 um 36 Prozent auf rund 9,75 Milliarden Euro an. Die Produktion von Waffen, Panzern und Munition macht inzwischen 80 Prozent des Ergebnisses aus. Dabei profitiert Rheinmetall von der weltweiten Sicherheitslage und rechnet auch im laufenden Jahr erneut mit einem starken Wachstum. Das größte Werk der Firma liegt in Unterlüß (Landkreis Celle).

