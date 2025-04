Stand: 30.04.2025 15:18 Uhr "Wertschätzendes Miteinander": Grundschule Papenburg gewinnt Preis

Die Papenburger Kirchschule wurde mit dem Hob-Preis für ihr Konzept des "Wertschätzenden Miteinanders" ausgezeichnet. Das Sozialkonzept der Schule überzeugte die Jury: Es gibt unter anderem soziale Kompetenztrainings, Streitschlichter sowie eine Schulhündin. "Abby" sorge für eine entspannte Atmosphäre und helfe vor allem Schülern, die noch nicht so gut Deutsch sprechen, sich besser in der Klasse einzufügen, schrieb die Schule in ihrer Bewerbung. Die Stiftung Kinderförderung von Playmobil hat neben der Papenburger Grundschule eine weitere Schule in Oberbayern mit dem Preisgeld von 25.000 Euro ausgezeichnet.

