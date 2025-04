Niedersachsens Schüler haben morgen frei - Grund ist der Kirchentag Stand: 29.04.2025 15:16 Uhr Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen starten am Mittwoch bereits in ein langes Wochenende. Grund ist nicht nur der 1. Mai, auch der Kirchentag in Hannover sorgt für einen zusätzlichen freien Tag.

So beginnt der Evangelische Kirchentag schon am Mittwoch. Kinder und Jugendliche sollen laut niedersächsischem Kultusministerium die Möglichkeit haben, die verschiedenen Veranstaltungen in Hannover zu besuchen. Eine Sprecherin sagte dem NDR Niedersachsen, dass es sich hierbei um einen flexiblen Ferientag handele. Dafür sei der Dienstag nach Ostern nicht schulfrei gewesen, so die Sprecherin. Neben dem Mittwoch findet auch am Freitag als Brückentag nach dem 1. Mai kein Schulunterricht in Niedersachsen statt.

Evangelischer Kirchentag findet zum fünften Mal in Hannover statt

Die Schulen selbst werden außerdem als Übernachtungsmöglichkeit genutzt. So stellen allein in Hannover 56 Schulen Räumlichkeiten während des Kirchentages zur Verfügung, wie eine Sprecherin der Stadt dem NDR Niedersachsen mitteilte. Der evangelische Kirchentag findet zum 39. Mal und zum fünften Mal in Hannover statt. Er geht vom 30. April bis 4. Mai.

