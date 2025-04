Bad Essen: 17-Jähriger rast mit Auto in Fachwerkhaus Stand: 29.04.2025 08:52 Uhr Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bad Essen (Landkreis Osnabrück) ist ein 17-Jähriger verletzt worden. Der Jugendliche raste frontal in die Fassade eines Fachwerkhauses. Dieses gilt als einsturzgefährdet.

Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche mit dem Auto in der Nacht zum Dienstag gegen 0.50 Uhr im Harpenfelder Weg mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über den Wagen verlor. Das Fahrzeug kam demnach von der Fahrbahn ab und raste frontal in die Fassade des Fachwerkhauses. Durch die Kollision wurde die Ecke des Gebäudes weggerissen. Der Fahrer wurde im Auto eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr befreit werden, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Der 17-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei hätte der Jugendliche noch gar nicht Auto fahren dürfen.

Qualm unter der Motorhaube

Da sich in dem Gebäude zum Zeitpunkt des Unfalls keine Personen befanden, wurde niemand weiteres verletzt. Die Bergung des Unfallautos gestaltete sich laut Feuerwehr schwierig, weil das Gebäude nach der Kollision einsturzgefährdet war. Um es abzustützen, wurde das Technische Hilfswerk hinzugezogen. Anschließend zogen Einsatzkräfte der Feuerwehr den Pkw mit einer Seilwinde aus dem Gebäude. "Das Fahrzeug hat im Motorbereich leicht geraucht, daher wurde der Brandschutz unmittelbar sichergestellt", sagte der Feuerwehrsprecher. Später habe sich jedoch herausgestellt, dass es sich nur um Kühlflüssigkeit handelte. Die Feuerwehr war eigenen Angaben zufolge mit 60 Kräften im Einsatz. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

