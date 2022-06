Stand: 28.06.2022 12:54 Uhr Schweine zwei Monate nicht gefüttert: Landwirt vor Gericht

Von Mittwoch an muss sich ein 65-Jähriger Landwirt vor dem Amtsgericht Bad Iburg verantworten, weil unter seiner Obhut 300 Schweine verendet waren. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Der Mann soll die 300 Schweine in seinem Stall in Hilter (Landkreis Osnabrück) mindestens zwei Monate lang nicht gefüttert haben. Dabei habe er erheblichen Schmerzen Leid bei den Tieren billigend in Kauf genommen, so die Anklage. Der Schweinehalter hatte sich Ende November zunächst an eine Vertrauensperson gewandt. Diese habe dann den Landkreis verständigt. Ein Landkreissprecher sagte damals, dass sich die Schweine teilweise gegenseitig aufgefressen hatten. Zur Verhandlung sind auch zwei Tierärzte als Zeugen und ein Psychiater als Sachverständiger geladen.

Weitere Informationen Fast 300 Schweine verhungert - Landwirt vor Gericht Der Mann aus Hilter im Landkreis Osnabrück hatte seine Tiere eingestallt, aber zwei Monate nicht gefüttert. (23.06.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.06.2022 | 08:00 Uhr