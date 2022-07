Stand: 14.07.2022 15:01 Uhr Osnabrück: Messerangriff auf Bundespolizisten im Hauptbahnhof

Am Donnerstagmorgen hat ein betrunkener Mann im Hauptbahnhof in Osnabrück Bundespolizisten mit einem Messer attackiert. Der 38-jährige Mann wurde zuvor Opfer einer Körperverletzung und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Während die Beamten mit ihm auf einen Krankenwagen warteten, griff der Mann die Polizisten ohne Vorwarnung an. Die Bundespolizisten konnten den Betrunkenen überwältigen und ihm Handschellen anlegen. Ein Beamter verletzte sich bei der Abwehr des Messerangriffs leicht am Oberschenkel und musste zur medizinischen Versorgung in ambulante Behandlung. Bei dem 38-jährigen Angreifer wurde ein Atemalkoholwert von 2,75 Promille gemessen. Das Messer mit einer Klingenlänge von rund acht Zentimetern wurde sichergestellt. Die Bundespolizei hat Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der betrunkene Mann verhielt sich auch gegenüber dem Rettungsdienst aggressiv, sodass sein Krankentransport in eine Klinik zur Behandlung seiner Platzwunde durch zwei Polizeibeamte begleitet wurde.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.07.2022 | 13:30 Uhr