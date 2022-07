Stand: 13.07.2022 11:23 Uhr Lingen: 81-jähriger E-Bike-Fahrer lebensgefährlich verletzt

In Lingen im Landkreis Emsland ist ein 81 Jahre alter E-Bike-Fahrer am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeiangaben ist der Mann mit seinem Pedelec mit einem Wagen zusammengeprallt. Wie die Beamten weiter mitteilten, wollte der 64 Jahre alte Autofahrer den Pedelec-Fahrer überholen, als es zum Zusammenprall kam. Der 81-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

