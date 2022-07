Stand: 17.07.2022 10:50 Uhr Klein Berßen: Hybridauto brennt beim Laden in Einfahrt aus

Im emsländischen Klein Berßen ist in der Nacht zu Sonntag ein Hybridauto durch ein Feuer zerstört worden. Der Audi Q7 sei in Brand geraten, während es zum Aufladen des Akkus in der Einfahrt eines Wohnhauses gestanden habe, teilte die Polizei mit. Die Ursache sei noch unklar. Ein Polizeisprecher ging angesichts der Preise für Hybridautos von einem hohen Schaden aus. Zudem habe das Feuer vom Pkw auf eine angrenzende Garage übergegriffen und habe diese beschädigt. Die örtliche Feuerwehr sei mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort gewesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 17.07.2022 | 10:00 Uhr