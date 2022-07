Stand: 16.07.2022 12:48 Uhr Flugzeug muss auf dem Weg nach Osnabrück notlanden

Auf dem Weg zu einem Flugplatz in Osnabrück musste am Freitag ein Ultraleichtflugzeug in Bad Oeynhausen auf einem Getreidefeld notlanden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, blieben beide Insassen des Flugzeugs unverletzt. Der 70-jährige Pilot und ein 53-jähriger Passagier waren demnach am Freitagnachmittag vom Flugplatz in Porta Westfalica-Vennebeck gestartet. Bei der sanften Landung entstand laut Polizei kein Schaden am Flugzeug oder am Getreidefeld.

