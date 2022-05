Stand: 19.05.2022 13:58 Uhr Fahrradfahrerin bei Unfall in Merzen ums Leben gekommen

In Merzen im Landkreis Osnabrück ist am Donnerstag eine Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die 55-Jährige aus dem benachbarten Mettingen wollte den Ankumer Damm überqueren, als ein Auto sie erfasste. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ihren schweren Verletzungen erlag. Der 33-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei untersucht nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte, die Staatsanwaltschaft ließ dafür Pedelec und Auto sicherstellen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.05.2022 | 15:00 Uhr