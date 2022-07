Stand: 16.07.2022 14:23 Uhr Diepholz: Mann springt aus brennendem Haus - schwer verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhauses in Diepholz hat am Sonnabend einer der Bewohner schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, rettete sich der Mann durch einen Sprung aus dem ersten Obergeschoss vor den Flammen. Dabei zog er sich jedoch einen Beinbruch zu. Das Haus wurde durch das Feuer stark beschädigt und ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache steht noch nicht fest. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

