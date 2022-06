Stand: 04.06.2022 10:57 Uhr Bramsche: Pkw prallt gegen Baum - 22-Jährige schwer verletzt

In Bramsche (Landkreis Osnabrück) ist in der Nacht zu Sonnabend eine 22-Jährige mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war die Frau aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Straße abgekommen. Der Wagen wurde komplett zerstört. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.

