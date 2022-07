Stand: 15.07.2022 14:56 Uhr Bohmte: 94-Jähriger fährt mit Auto in Supermarkt-Fassade

Bei einem Einparkversuch auf einem Supermarkt-Parkplatz in Bohmte (Landkreis Osnabrück) ist ein 94-jähriger Autofahrer laut Polizei vermutlich zu stark aufs Gaspedal getreten - und in die Fassade des Supermarktes gefahren. Der Senior und seine 32 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt, kamen aber vorsichtshalber zur Untersuchung ins Krankenhaus. Unklar ist noch, wie hoch der Schaden an der Glasfassade des Marktes ist. Das Auto musste abgeschleppt werden.

