Bernd-Rosemeyer-Straße in Lingen bleibt

In Lingen (Landkreis Emsland) wird es auch weiterhin eine Bernd-Rosemeyer-Straße geben. Ein Antrag der FDP, die Straße umzubenennen, ist am Mittwochabend im Rat in geheimer Abstimmung mit knapper Mehrheit abgelehnt worden. Der Lingener Bernd Rosemeyer war in den 30er-Jahren ein erfolgreicher und bekannter deutscher Motorrad- und Autorennfahrer, zugleich aber auch Mitglied der SS. Die FDP wollte die Straße deshalb zu Gunsten eines während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgten Lingener Juden umbenennen.

