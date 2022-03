Stand: 22.03.2022 18:03 Uhr Autowerkstatt in Schüttorf niedergebrannt - ein Verletzter

In Schüttorf (Grafschaft Bentheim) ist am Dienstag eine Autowerkstatt in Brand geraten. Ein Mensch wurde verletzt. Laut einer Polizeisprecherin brannten die Halle sowie zwei Fahrzeuge völlig aus. Die Ursache des Feuers und die Höhe des Schadens waren zunächst unklar.

VIDEO: Schüttorf: Person bei Brand in Autowerkstatt verletzt (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.03.2022 | 06:30 Uhr