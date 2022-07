Stand: 17.07.2022 17:25 Uhr Anti-Atomkraft-Radtour macht Station im Emsland

Atomkraftgegner aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland haben am Sonnabend und Sonntag im Emsland im Rahmen einer grenzüberschreitenden, dreiwöchigen Anti-Atom-Radtour für die Beibehaltung des Atomausstiegs demonstriert. Am Sonntag erreichten nach Polizeiangaben rund 220 Aktivistinnen und Aktivisten Wippingen im nördlichen Emsland. Mehrere Initiativen hatten zu der am 9. Juli gestarteten Sommerradtour unter dem Motto "Dem Atomausstieg entgegen - die Zukunft ist erneuerbar" aufgerufen. Am Montag sollte Bad Zwischenahn das Ziel der Tour sein. In beiden Orten kommen unterirdische Salzstöcke für den Bau eines Atommüllendlagers infrage.

