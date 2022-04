Stand: 25.04.2022 16:20 Uhr 60.000 Gäste an Ostern: Flughafen Münster-Osnabrück im Aufwind

Die Fluggastzahlen am Flughafen Münster-Osnabrück kehren offenbar auf ein Vor-Corona-Niveau zurück: Mit der Oster-Reisewelle hat der Flughafen rund 60.000 Fluggäste verzeichnet - vergleichbar viele waren es 2019, vor Beginn der Pandemie. Für das Jahr 2022 rechnet das Unternehmen mit mehr als 700.000 Fluggästen. Das seien doppelt so viele wie im vergangenen Jahr, heißt es. Grund für die positiven Aussichten sei vor allem der stark touristische Flugplan. Beliebtestes Reiseziel in den Osterferien war nach Flughafenangaben Mallorca.

Weitere Informationen Flughafen-Bilanz 2021: Nicht gut, aber besser als im Vorjahr Der Hannover Airport und der Flughafen Münster/Osnabrück hatten mehr Gäste als 2020, aber weit weniger als vor Corona. (03.01.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.04.2022 | 06:30 Uhr