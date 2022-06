Stand: 26.06.2022 12:58 Uhr 18-jähriger Beifahrer stirbt bei Unfall im Landkreis Diepholz

In der Folge eines Verkehrsunfalls in der Gemeinde Drebber (Landkreis Diepholz) ist am Sonntagmorgen ein 18 Jahre alter Mann gestorben. Laut Polizei war er mit einem gleichaltrigen Fahrer auf der Speckener Straße Richtung Flecken Cornau und Bundesstraße 51 unterwegs. Auf dem Weg verlor der Fahrer den Beamten zufolge aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Es geriet von der Straße ab und prallte nahezu ungebremst gegen einen Baum. Der Fahrer wurde laut Polizei schwer verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Beifahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und verstarb später.

VIDEO: Landkreis Diepholz: 18-Jähriger stirbt nach Unfall (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.06.2022 | 06:30 Uhr