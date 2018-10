Stand: 30.10.2018 14:57 Uhr

Prozess-Beginn: Högel gesteht 100 Patienten-Morde

Der wegen hundertfachen Mordes angeklagte frühere Krankenpfleger Niels Högel hat die Taten zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Oldenburg zugegeben. Auf die Frage des Gerichts, ob die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zuträfen, antwortete Högel mit "Ja". "Das, was zugegeben worden ist, so ist es auch", fügte der 41-Jährige hinzu. Der Anklage zufolge hat Högel in den Jahren 2000 bis 2005 an Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg 100 Patienten im Alter von 34 bis 96 Jahren tödliche Medikamente gespritzt.

Högel berichtet über eigenen Medikamenten-Missbrauch

Zunächst war der Angeklagte ausführlich zu seinen beruflichen Anfängen und seinen privaten Verhältnissen befragt worden. Um konkrete Tatvorwürfe ging es dabei zunächst nicht. Die Richter wollen die Geschehnisse aus der Anklageschrift chronologisch abarbeiten. Högel berichtete etwa, dass er Pfleger geworden sei, weil sein Vater und seine Großmutter in diesem Beruf gearbeitet hätten. Schon kurz nach dem Berufsstart habe er auf der Intensivstation in Oldenburg unter Druck gestanden und angefangen, Schmerzmittel zu nehmen. "Es war der Stress." Er hätte bereits damals erkennen müssen, dass die Arbeit nichts für ihn gewesen sei. Eine weitere Belastung sei sein Privatleben gewesen: Als seine Freundin ihn 1999 verlassen habe, sei das traumatisch für ihn gewesen. Im Jahr darauf beging Högel den ersten Mord.

Högel: "Man entpersonifiziert sie"

Die Arbeit habe ihn abstumpfen lassen, sagte Högel. Es sei nur darum gegangen, die Werte der an Schläuche und Maschinen angeschlossenen Patienten auf der Intensivstation stabil zu halten. Sie zu pflegen oder zu waschen sei in den Hintergrund getreten. "Man entpersonifiziert sie", sagte Högel.

Anklage-Verlesung dauert zwei Stunden

Die Anklageschrift war angesichts der zahlreichen Tatvorwürfe so umfangreich, dass Oberstaatsanwältin Daniela Schiereck-Bohlmann zwei Stunden brauchte, um sie zu verlesen. Dabei nannte sie Namen und Geburtsdaten aller mutmaßlichen einhundert Opfer, deren Fälle in diesem Prozess verhandelt werden, und schilderte deren Krankenhausaufenthalte. Ihrer Ansicht nach handelte Högel heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen. Aus Langeweile und Geltungssucht habe er bei Patienten Herz-Kreislauf-Stillstände auslösen wollen, um sich beim Wiederbeleben zu beweisen. Die Staatsanwaltschaft benannte 23 Zeugen sowie elf toxikologische und rechtsmedizinische Sachverständige, die die Vorwürfe während des Prozesses belegen sollen.

Krankenpfleger hätte früher gestoppt werden können

Högels damalige Kollegen schöpften angesichts der zahlreichen Reanimationen zwar früh Verdacht, schwiegen aber meist. Der Pfleger wurde nicht einmal gestoppt, nachdem man ihn 2005 auf frischer Tat am Klinikum Delmenhorst ertappt hatte. Zwei Tage später konnte er einen weiteren Mord begehen. Erst im Laufe von mehr als zehn Jahren entdeckten die Ermittler das Ausmaß von Högels Taten. Dafür wurden mehr als 130 Leichen exhumiert und auf Medikamentenrückstände untersucht. Es gibt zahlreiche weitere Verdachtsfälle. Weil viele mögliche Opfer jedoch eingeäschert wurden, ist eine komplette Aufklärung nicht mehr möglich.

Nächster Prozesstag in drei Wochen

Högel gab an, dass er sich nicht an einzelne Namen der Opfer erinnern könne, aber an deren Krankengeschichte. Deshalb durfte er im Vorfeld des Prozesses einen speziell gesicherten Laptop in der JVA Oldenburg benutzen, um die Krankengeschichten nachzulesen und sich besser an die einzelnen Fälle erinnern zu können. Am nächsten Prozesstag in drei Wochen wollen die Richter den Angeklagten dann zu den einzelnen Morden befragen. Zwischen den Prozesstagen sind jeweils längere Pausen vorgesehen, damit die Beteiligten ausreichend Zeit haben, die Gutachten zu lesen. Eine laute Verlesung, wie eigentlich während einer Verhandlung üblich, sprengt laut Oberstaatsanwältin Schiereck-Bohlmann den Rahmen.

Högel bereits zu lebenslanger Haft verurteilt

In zwei Prozessen wurde Högel wegen sechs weiterer Taten bereits zu lebenslanger Haft verurteilt und es wurde eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Eine Erhöhung der Haftstrafe ist zwar rechtlich nicht möglich. Aber lebenslänglich bedeutet nicht zwingend, dass der Verurteilte für den Rest seines Lebens im Gefängnis bleibt. Deshalb hängt von dem jetzigen Prozessausgang auch ab, wann und ob Högel jemals wieder aus der Haft entlassen wird. Darüber hinaus geht es dem Vorsitzenden Richter Sebastian Bührmann um Aufklärung für die Angehörigen der Opfer. Mit Blick auf Högel sagte er: "Ich werde mit Ihnen fair verhandeln, ich werde mit Ihnen offen verhandeln in guten Sachen wie in schlechten Dingen."

Schweigeminute im Gedenken an die Toten

Richter Bührmann hatte zu Prozessbeginn zunächst um eine Schweigeminute für die Toten gebeten. Den Verhandlungsauftakt in der Weser-Ems-Halle begleiteten neben 80 Medienvertretern auch Dutzende Angehörige. Der Richter wandte sich direkt an sie: Es müsse ein "furchtbares Gefühl" sein, Jahre nach dem Tod eines geliebten Menschen erfahren zu müssen, dass womöglich alles anders gewesen sei. Er verspreche, dass das Gericht nach der Wahrheit suchen werde und die Taten lückenlos aufklären wolle. Alle hundert Fälle sollen laut Bührmann einzeln verhandelt werden.

Angehörige wollen Antworten von Högel

Mehr als 120 Hinterbliebene treten in dem Prozess als Nebenkläger auf. Etwa 70 von ihnen verfolgten den Prozessauftakt. Richter Bührmann wandte sich an sie mit den Worten: "Passen Sie wirklich auf sich auf und überfordern Sie sich nicht." Betreut werden die Angehörigen von Experten des Weißen Rings. Die Nebenkläger hoffen laut Angehörigen-Sprecher Christian Marbach auf Antworten - auch vom Angeklagten selbst. "Wir haben vier Jahre für diesen Prozess gekämpft und erwarten, dass Högel wegen weiterer 100 Morde verurteilt wird." Ziel sei, dass Högel so lange wie möglich in Haft bleibt, so Marbach, dessen Großvater von Högel getötet worden war. Als übergeordnetes Ziel des Prozesses geht es Marbach zufolge auch darum, zivilrechtliche Ansprüche künftig durchsetzbarer zu machen.

Bislang sind für den Prozess um die bundesweit wohl größte Mordserie der Nachkriegszeit bis Mai kommenden Jahres 24 Termine angesetzt.

