Stand: 15.06.2024 17:29 Uhr Feuerwehrauto kippt um: Zwei Verletzte nach Ausweichmanöver

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr ist nach einem Ausweichmanöver auf die Seite gekippt. Bei dem Unfall auf einer Straße in Norden (Landkreis Aurich) wurden zwei Einsatzkräfte verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der Fahrer sei am Samstagmorgen einem Laster ausgewichen, der ihm in einer Kurve auf der falschen Straßenseite entgegen gekommen sei, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Dadurch geriet das Feuerwehrfahrzeug auf den Grünstreifen, kam ins Schleudern und kippte auf die Fahrerseite. Der Lkw fuhr einfach weiter, hieß es von der Feuerwehr am Samstag.

