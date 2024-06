Stand: 16.06.2024 09:41 Uhr Feuerwehr rettet Entenfamilie aus Abwasserkanal

In Bremerhaven hat die Feuerwehr eine Entenfamilie aus einem Abwasserkanal gerettet. Nach Angaben eines Sprechers waren dafür gleich mehrere Einsatzfahrzeuge vor Ort. Die Entenfamilie - ein Elterntier und fünf Jungtiere - war demnach am Samstagnachmittag in den Kanal gefallen und konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien. Das Elterntier sowie drei Junge wurden von den Feuerwehrleuten gerettet. Weil die verbliebenen zwei Jungtiere aus Angst jedoch weiter in den Kanal flüchteten, weitete die Feuerwehr den Rettungseinsatz aus. Ein weiterer Einsatzwagen samt Besatzung wurde angefordert. Mit vereinten Kräften gelang es schließlich, die letzten beiden verbliebenen Jungtiere aus dem Kanal zu retten. Beide kehrten im Anschluss "wohlbehalten zum Rest der Entenfamilie" zurück, so der Sprecher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere