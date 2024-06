Stand: 06.06.2024 14:58 Uhr Otterndorf: Fußball im Nordsee-Watt statt auf grünem Rasen

Am Tag nach dem Auftaktspiel der Fußball-Europameisterschaft wird im Watt vor Otterndorf (Landkreis Cuxhaven) die erste Watt-Fußballmeisterschaft ausgetragen. Beginn ist am 15. Juni ab 14 Uhr, teilte der Veranstalter TSV Otterndorf dem NDR Niedersachsen mit. Statt auf grünem Rasen sollen die Jugendfußballer im Watt vor der Strandbar am Otterndorfer Grünstrand kicken. Die Fußballspiele sind ein Wettlauf mit der Zeit. Denn der Meeresboden am Elbstrand gibt nur rund zwei bis drei Stunden das Spielfeld frei bevor die Flut kommt. Die Siegermannschaft bekommt einen Wanderpokal. Denn das ungewöhnliche Fußballturnier soll keine Eintagsfliege bleiben, versprechen die Organisatoren.

