Stand: 15.06.2024 15:22 Uhr Autofahrer überschlägt sich mit Wagen - und fährt weiter

Ein Autofahrer ist nach einem Überschlag in Aurich mit seinem Fahrzeug einfach weitergefahren. Der 31-Jährige verlor in der Nacht auf Samstag laut Polizei in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Anschließend habe sich das Auto überschlagen. Statt den Notruf zu wählen, fuhr der Mann allerdings weiter. Die Polizei entdeckte kurz darauf das stark beschädigte Auto sowie den leicht verletzten Fahrer. Da bei dem 31-Jährigen deutliche Hinweise auf Alkohol vorlagen, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.06.2024 | 14:00 Uhr