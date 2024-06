Stand: 16.06.2024 11:20 Uhr Zwangspause für Taxi-Gäste: Fahrer muss Versicherung abschließen

Aufgrund einer Polizei-Kontrolle auf der A27 im Landkreis Cuxhaven hat ein Taxifahrer samt Fahrgästen eine Pause einlegen müssen. Die Beamten überprüften am Samstagvormittag die Papiere des 36-jährigen Fahrers nahe der Anschlussstelle Hagen. Laut Polizei war die Haftpflichtversicherung für das Taxi erloschen. Um weiterfahren zu dürfen, musste der Mann zuerst online eine neue Versicherung abschließen. "Die beiden Fahrgäste in dem Taxi waren nicht begeistert von der Zwangspause", teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. Gegen den Fahrer und den Halter des Taxis wurden Strafverfahren eingeleitet.

