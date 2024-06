EM 2024: Hier gibt es Public Viewing in Niedersachsen Stand: 12.06.2024 13:58 Uhr Am Freitag beginnt die Fußball-Europameisterschaft, und Niedersachsen feiert mit. An vielen Orten wird es Veranstaltungen zum Public-Viewing geben.

In Hannover wird der zentrale Public-Viewing-Ort am Raschplatz in der Nähe des Hauptbahnhofes sein. Unter freiem Himmel können bis zu 1.600 Zuschauerinnen und Zuschauer alle EM-Spiele auf einer 30 Quadratmeter großen Leinwand verfolgen. Vor und nach den Spielen gibt´s Musik -mehrere DJ legen auf. Das erste Spiel Deutschlands findet am Freitag unter dem Motto "Alle in Weiß" statt - angelehnt an die Trikotfarbe der deutschen Nationalmannschaft. Die Public Viewings sind kostenlos.

Public Viewings in Bars, Restaurants und Biergärten Niedersachsens

Keines der Stadien für die Europameisterschaft liegt in Niedersachsen. Daher haben die meisten Städte des Landes auch noch keine eigenen städtischen Public Viewings geplant. Aber viele Restaurants, Cafés, Bars und Biergärten werden die Spiele übertragen. Bisher ist jedoch noch nicht bekannt, wie viele Restaurants die EM in Niedersachsen zeigen werden, wie die Gaststättenverbände Dehoga Bremen und Niedersachsen mitteilen.

Weitere große Public Viewings in Niedersachsen

In Braunschweig wird nach Angaben der Stadt an vielen Orten Fußball geschaut. Ein Verzeichnis gibt es hier.

In Osnabrück werden die Deutschland-Spiele der EM auch in Diskotheken übertragen, wie die Stadt mitteilt. Ein städtisches Public Viewing ist nicht geplant.

In Oldenburg wird auf dem Vorplatz der EWE Arena ein großes Public Viewing für die ersten drei Deutschland-Spiele stattfinden. Platz ist für bis zu 5.000 Zuschauer. Hier muss man allerdings Eintritt zahlen.

Alternative zum Public Viewing: Werbetafeln

Wer von unterwegs die Ergebnisse der EM verfolgen möchte, kann dies auf Bildschirmen unter anderem in Bahnhöfen und Einkaufsstraßen tun: Viele Werbe- und Informationstafeln werden die Spiele oder zumindest die Tore zeigen.